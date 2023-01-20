بالصور الآلاف يؤدون الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 ص
20 يناير 2023
صلاة الفجر في الاقصى اليوم الجمعة
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 20-1-2023، صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنه توافد الآلاف من المواطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، حيث امتلئت ساحات الأقصى ورحابه بالمصلين.

وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من جميع المعيقات التي وضعها الاحتلال في وجه القادمين للأقصى؛ إلا أنه استطاع الآلاف من مناطق الضفة والداخل والمحتلين من الصلاة في المسجد الأقصى في ظل الأجواء الباردة.

وكانت دعت العديد من الهيئات والجهات المقدسية، أمس الخميس، المواطنين لضرورة الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لنوايا المستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيسه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، حيث لاقت الدعوة استجابة كبيرة من المواطنين.

صلاة الفجر في الأقصى
photo_2023-01-20_08-50-33.jpg
photo_2023-01-20_08-50-32.jpg
photo_2023-01-20_08-50-30.jpg
photo_2023-01-20_08-50-28.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات