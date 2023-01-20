بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين في باب العامود بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، على عدد من المواطنين في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

جاء هذا الاعتداء، بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة وأداء طقوس تلمودية.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من الشبان المقدسيين الذين تجمعوا قرب باب العامود للتصدي لاقتحام المستوطنين، ومنعتهم بالقوة من الجلوس على مدرجات باب العامود.

وأوضحت المصادر، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقة باب العامود والبلدة القديمة من القدس المحتلة بحماية جنود وشرطة الاحتلال؛ ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين الذي خرجوا للتصدي للاقتحام الصهيوني.

وخلال قمع قوات الاحتلال للشبان في منطقة باب العامود احتجزت أحد الشبان بالتزامن مع بدء اقتحام المستوطنين للمنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال منع دخول وخروج المقدسيين من باب العامود بالقدس المحتلة، تمهيدًا لاقتحام أعداد من المستوطنين.

وفي إطار الاستفزاز لمشاعر المقدسيين وتدنيسًا للمنطقة تناوب مستوطنون على التبول ومسح قذاراتهم في جدران منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.







