صفقة أردنية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة

وقعت المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، على صفقة لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الجيش الأردني في بيان له على موقعه الإلكتروني: "قيادة سلاح الجو الملكي وقعت صفقة لشراء طائرات تتضمن تسليم 12 طائرة من طراز "إف 16" كمرحلة أولى".

وأضاف الجيش الأردني: "أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأميركي الصديق".

وأوضح أنها تأتي ضمن "تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة ما أسماه بـ" الإرهاب" وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقالت شبكة "س إن إن" الإخبارية الأميركية:"أنه ستشمل الصفقة التي طلبتها عمان 12 مقاتلة "F-16 C Block 70"، و4 مقاتلات "F-16 D Block 70".

وأضافت الشبكة: "كما تضم الصفقة محركات مركبات، ورادارات، ومدافع، وأنظمة تحكم إلكترونية، وذخيرة شديدة الانفجار وأخرى للتدريب، فضلا عن معدات تشفير للاتصالات الآمنة، ومعدات الملاحة الدقيقة".

ويُشار إلى أنه وقع على الصفقة عن الجانب الأردني قائد سلاح الجو الأردني، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجانب الأمريكي نائب سفير واشنطن لدى عمان، روهيت نيبال.

وفي شباط/ فبراير 2022، وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية "محتملة" لمصلحة الأردن، تتضمن بيعه 16 طائرة "إف 16"، إضافة إلى معدات تبلغ تكلفتها 4.21 مليارات دولار.

