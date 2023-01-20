ارتفاع على أسعار صرف الدولار في الأسواق اليوم الجمعة 20-1-2023

شهدت أسعار الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم الجمعة 20-1-2023، ارتفاعاً طفيفاً على أسعار صرفها بعد الارتفاع الذي حققته في ختام تداولات أمس الخميس.

وكان قد طرأ انخفاضاً كبيراً على أسعار بيع الدولار في بداية الأسبوع الماضي، بحيث وصل لـعتبة 3.39 شيكل للدولار الواحد.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الدولار في الأسواق المحلية، والتغييرات التي تطرأ عليها، نتيجة متابعتها من قبل الآلاف من الناس والتجار والمستثمرين حول العالم.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة، 20-1-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.42

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.82

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.70

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11