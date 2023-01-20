القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 20-1-2023

حافظت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بغزة على ثبات أسعارها مع تغيرات طفيفة على بعض الأصناف، اليوم الجمعة 20-1-2023، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.
ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 20-1-2023، التي جاءت كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|1
|3
|بصل
|1.7
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|2.5
|6
|فلفل
|6
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|3.3
|14
|فصوليا
|5
|15
|بيض
|15
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|40
|18
|بطاطا
|1.7