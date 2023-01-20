القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 20-1-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:00 ص
20 يناير 2023
أسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم الجمعة 20-1- 2023
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حافظت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بغزة على ثبات أسعارها مع تغيرات طفيفة على بعض الأصناف، اليوم الجمعة 20-1-2023، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 20-1-2023، التي جاءت كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1
3 بصل 1.7
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 6
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 5
15 بيض 15
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 1.7
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