القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 20-1-2023

حافظت أسعار بيع الخضروات في الأسواق بغزة على ثبات أسعارها مع تغيرات طفيفة على بعض الأصناف، اليوم الجمعة 20-1-2023، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 20-1-2023، التي جاءت كما يلي: