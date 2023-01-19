خلال 24 ساعة.. الضفة تسجل 16 عملاً مقاومًا بينها تفجير حواجز

نفذت المقاومة الفلسطينية منذ يوم أمس، 16 عملاً مقاومًا ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

جاءت أعمال المقاومة على النحو التالي: ( عمليتا إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وعملية تصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع 7 نقاط مواجهة في شمال وجنوب الضفة).

وأدت هذه العمليات، لإصابة جنديين من جيش الاحتلال، وفقًا للإعلام العبري.

وفي مخيم جنين، استهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص.

وتمكن المقاومون، من تفجير عبوات ناسفة على حاجز قلنديا في القدس وجنين وحاجز الجلمة العسكري.

كما واستهدفوا جنود الاحتلال بالرصاص في مخيم جنين، وحاجز بيت فوريك في نابلس، وتم إعطاب الشبان آليات عسكرية في جنين وقرب مستوطنة يتسهار.

وفي عزون بقلقيلية، ألقى شبان زجاجات حارقة ضد آليات الاحتلال العسكرية.