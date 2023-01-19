رونالدو يتوج بأفضل لاعب.. باريس سان جيرمان يتغلب بصعوبة على "الهلال والنصر"  

تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الخميس، بصعوبة على ناديي النصر والهلال السعوديين بعد تسجيله خمسة أهداف مقابل أربعة، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبهذا الفوز، توج سان حيرمان بكأس موسم الرياض لكرة القدم، حيث منح رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ الميداليات الذهبية، والآخرين ، الميداليات الفضية.

وعن اهداف الفريق الفرنسي الذي يضم اقوى اللاعبين، فإن اللاعب المهاجم ليونيل ميسي سجل هدفه الأول في الدقيقة الثالثة وماركينيوس بالدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر

ملخص كامل لكل ما قدمه الأسطورة كريستيانو رونالدو امام باريس سان جيرمان ... HD🎥



الملخص بتعليق حسن العيدروس ــ مشاهدة ممتعه للجميع 😍👏

إعداد ـــ @3ZOOZHD#كأس_موسم_الرياض #باريس_النصر_الهلال pic.twitter.com/g7gJ7e9UGc — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) January 19, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع اللاعب الاسباني سيرجيو راموس هدفه الجميل عند الدقيقة 54، كما أحرز كيليان مبابي هدفه بالدقيقة 60 من ركلة جزاء، وفي الهدف الخامس، استطاع هوجو إيكيتيكي تسجيله بالدقيقة 78.

في المقابل، أحرز البرتغالي اللاعب المهاجم كريستيانو رونالدو هدفين عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء، و45، وبالدقيقة 57 من عمر بداية الشوط الثاني استطاع الكوري الجنوبي جانغ هيان.

كما وسجل والبرازيلي تاليسكا الختامي في الدقيقة 94 من الوقت الضائع، وتم تتويج رونالدو بجائزة افضل لاعب في المباراة.