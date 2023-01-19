صور.. تفاصيل جديدة سبب وفاة عزيز الأحمد القزم الكوميدي السعودي اليوم - طبيعة المرض

تفاصيل سبب وفاة عزيز الأحمد القزم الكوميدي السعودي اليوم الخميس 19-1-2023 ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون عن رحيل هذا الشخص الذي اضحك الملايين من المتابعين على مستوى الوطن العربي كافة حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اصنافها آلاف التغريدات التي حملت أقوى معاني التضامن معه كما أن موقع جوجل الشهير قد سجلت عمليات بحث بالآلاف ويريد من خلالها المهتمين في التعرف على طبيعة المرض الذي ألم به وكان سببا لرحيله ، وقبل ان نشرح في ذكر التفاصيل نريد ان نشير إلا أننا وضعنا لكم بين ثنايا هذه السطور معلومات عامة عن الأحمد القزم ويترتب عليكم المواصلة في المتابعة.

من هو عزيز الأحمد القزم

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى معلومات عامة عن الكوميدي عزيز الأحمد القزم ، وهو من مواليد عام 1995 (27 عاما) ويعرفه متابعيه بأبو زحلو وهو من مواليد المملكة العربية السعودية وبالتحديد من الرياض .

واشتهر الأحمد القزم ، في مقاطع فيديوهاته التي كان ينشرها على السوشيال ميديا منها سناب شات وتيك توك ويوتيوب ، وكان يجمع بين خفة ظله والكوميديا الساخرة المضحكة التي جذب بها مئات الالاف من المتابعين.

سبب وفاة عزيز الأحمد القزم

أما عن تفاصيل سبب وفاة عزيز الأحمد القزم السعودي ، فقد توفى اليوم في احد مشافي دبي بالأمارات العربية حيث يعاني منذ ولادته من مرض نقص نمو بدني ناجم عن حالة مرضية ناجمة عن مشكلات هرومونية ، ولم يستطيع الأطباء إيجاد علاج له .

موعد دفن عزيز الأحمد القزم السعودي

وحتى كتابة فريق الموقع لهذه المقالة لم يتم الإعلان عن مراسم دفنه إلا أنه من المتوقع ان يكون خلال الساعات المقبلة حيث يجري الترتيبات الأخيرة لذلك من قبل افراد عائلته .

كم ثروة الأحمد القزم

وعن الإجابة عن هذا السؤال الذي يبحث عنه متابعيه ، لم نتمكن من تحديد ثروته التي جناها من أرباحه من المنصات الرقمية على نسب المشاهدات التي حققها.

سناب القريات علق : "تعازينا لعائلة واصدقاء ومحبي الكوميدي السعودي #عزيز_الأحمد فإلى جنات الخُلد جنات النعيم بأذن الله ".

( إنا لله و إنا إليه راجعون )

الله يرحمك يا عزيز 😔 خبر مفجع بصراحة كان من الشخصيات الفنية الجميلة🎭 الي ترسم البهجة 💔#عزيز_في_ذمة_الله #عزيز_الاحمد_في_ذمة_الله #يزن_الأسمر pic.twitter.com/zYuKPf7GIP — Muawia Alnuaimi (@AlnuaimiMuawia) January 19, 2023

عبدالله التميمي علق : الله يرحم عزيز الأحمد ويغفر له ويجعل قبره روضه من رياض الجنة ويثبته عند السؤال اذكروا محاسن موتاكم فقط يا اخوان حنا علينا الدعاء له بالرحمة والمغرفة هو ما اذانا بشي ولو كان البعض محتواهم ما يعجبهم علينا فقط الدعاء له اتعضوا وتوبوا الدنيا فانية ".

صلاح علق : لاحول ولا قوة الا بالله انتقل الى رحمة الله الحنون عزيز الأحمد الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ".