live- بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فياريال الآن اليوم HD

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن الخميس 19-1-2023 في منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة كأس الملك بإسبانيا ، ويبحث ملايين المتابعين في معظم الدول العربية والأجنبية على جوجل وغيره من محركات البحث على الانترنت من أجل الوصول إلى رابط البث المباشر وهذا الامر استدعى من فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نشرح ونفسر من خلالها التفاصيل التي تسبق هذه المواجهة المرتقبة كما أن قنوات بي ان سبورت الرياضية تتولى نقلها وهي تتمتع بصفات لا توجد في القنوات الاخرى حيث تبث بجودة عالية وتعرف عند الجميع بتقنية HD ، أما عن المعلومات التي تحصلون عليها بشأن مباراة الريال ضد فياريال فهي في السطور التي تلي هذه المقدمة .

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم

وبعد ان قراتهم هذه المقدمة نريد أن نقول لكم إلى أن مباراة ريال مدريد وفياريال تب مباشرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب لا سيراميكا الذي يتسع لأكثر من ثلاثين متفرج .

وقبل هذه المواجهة كان الريال قد تلقى خسارة فادحة في نهائي السوبر الاسباني الأسبوع المقبل من برشلونة بركلات الترجيح حيث تمت هذه المباراة على ملعب استاد فهد الدولي بالرياض .

بث مباشر ريال مدريد وفياريال الآن

ونضع بين ايديكم المعلومات التي تتحدث عن تشكيل ريال مدريد المتوقعة أمام فياريال هذه الليلة حيث يأتي في خط الهجوم كل من: جونيور- كريم بنزيما ورودريجو، وفي خط الوسط يضم كل من : توني كروس- لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي.

وفي خط الدفاع كل من: فيرلان ميندي- أنطونيو رودريجز- ناتشو وإيدير ميليتاو، كما ويتولى في حراسة المرمي: أندريه لونين ، أما عن تشكيلة الأخرى فقد جاءت التالي.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد فياريال ، محتاجين ردة فعل كبرى من اللاعبين pic.twitter.com/jkYnCShmcW — أبو تركي (@Zezo_rmd) January 19, 2023

بث مباشر ريال مدريد HD

كما ووضعنا لكم في هذه الفقرة التفاصيل التي تتحدث عن تشكيل فريق فياريال ضد ريال مدريد ولقد جاءت كما يلي حيث جاء خط الهجوم كل من اللاعب: صامويل تشوكويزي- جيرارد مورينو ويريمي بينو.

ونواصل معكم في الشرح ، أما في خط الوسط فقد جاء كل من : أليكس باينا- داني باريخو وإيتيان كاوبوي، في المقابل أما في خط الدفاع فقد ضم كل من اللاعب: كيكو فيمينا- راؤول ألبيول- باو توريس وألبيرتو مورينو، كما ويتولى حارس المرمى اللاعب: بيبي رينا ، وبهذه التشكيلة يلعب بها فياريال ضد نضيره ، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر .

تردد قناة bein sport hd 2 على نايل سات

قناة التردد معدل الترميز معامل استقطاب معامل التصحيح bein Sports HD 1 11013 27500. أفقي. 3/2.

قناة التردد معامل استقطاب الترميز معامل التصحيح bein Sports HD 2 11054 أفقي. 27500. 3/4.

وفي المركز الثاني يحتل فريق الريال ترتيبه في الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة ، وهو الان يطمح في ان يكون الأول أي بالصدارة ، من خلال الحرص الشديد على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة ، ونشير لكم إلى هذا الرابط ( هنــــــــــــــــــــــــــا ) الذي من خلاله ستشاهدون مباراة ريال مدريد ضد فياريال بث مباشر بجودة صافية .

وفي ختام مقالتنا التي شرحنا فيها التفاصيل التي من خلالها اطلعتكم عليها بخصوص بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال الآن الخميس 19-1-2023 في منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة كأس الملك بإسبانيا ، نود أن نذكركم إلا أن فريق الموقع يحرص يوميا على تغطية أخبار الريال والرياضية وندعوكم إلى الاطلاع دوما على اخبارنا.