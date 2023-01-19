العراق يحوز على لقب "كأس الخليج" متفوقاً على عُمان

حاز المنتخب العراقي، مساء اليوم الخميس، على لقب "كأس الخليج العربي 25"، عقب فوزه على عُمان بنتيجة 3-2.

جاء ذلك، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب البصرة الدولي جنوب العراق، مساء اليوم.

وبدوره، وخلال المباراة سجل هدف العراق الأول، اللاعب العراقي إبراهيم بايش، في الدقيقة 24 من بداية المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أضاع لاعب عمان جميل سليم اليحمدي فرصة تعديل النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

فيما جاءت ضربة جزاء ثانية في الوقت البدل الضائع (د96)، ترجمها صلاح اليحيائي إلى هدف، مما جعل المنتخبان يمرّان إلى الأشواط الإضافية.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، أحرز العراق هدف التقدم عن طريق أمجد عطوان (د116)، قبل أن يعدل عمر المالكي النتيجة لعمان في الدقيقة 119.

جدير ذكره أنه في الوقت البدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، حسم منتخب العراق "المباراة المجنونة" وسجل الهدف الثالث بواسطة مناف يونس (د122),