الكتلة الإسلامية: عقوبات إدارة النجاح انعكاس خطير على الحريات

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، مساء اليوم الخميس، رفضها ما أقدمت عليه إدارة جامعة النجاح من فصل عدد من الطلبة تعسفياً، وتوجيه إنذارات لعدد آخر.

وبحسب الكتلة فإنه جاء ذلك على خلفية مشاركتهم في نشاطات وطنية مشروعة.

وقالت الكتلة الإسلامية في بيان صحفي :"تستهجن الكتلة الإسلامية خطوة فصل عدد من الطلبة والتي لا تليق بالجامعة التي كانت وستبقى محضن العمل الوطني وقلعة الحركة الطلابية الفلسطينية، موضحةً أنه كان من بين طلبتها على مدار السنوات الطويلة شهداء وأسرى وقادة ومناضلون من كل فصائل شعبنا وقواه".

وأضافت :"نرفض وبشكل قاطع تلك القرارات التي جاءت على خلفية وطنية وسياسية، داعية الجامعة ممثلة بإدارتها ومجلس أمنائها للتراجع عنها".

وأكدت الكتلة الإسلامية على أن الأنشطة الوطنية داخل أروقة الجامعة هي جزء من ثقافة شعبنا وإرثه النضالي الممتد منذ عشرات السنين.

وأوضحت، أن النشاط الذي اتخذته الجامعة ذريعة لفصل الطلبة ليس نشاطا جديدا ولا استثنائيا، وتنفذه أطر الحركة الطلابية المختلفة في الجامعة.

ودعت الكتلة طلبة الجامعة وأطر الحركة الطلابية بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا الظلم الواقع بحق زملائهم، قائلةً :" هذه العقوبات الخطيرة على خلفية نشاط طلابي مشروع سيكون لها إذا مرت انعكاسات خطيرة على مجمل العمل الطلابي والحريات الطلابية في الجامعة وستطال الجميع مستقبلا".

كما دعت جميع الشخصيات الوطنية والاعتبارية وفعاليات محافظة نابلس للتدخل من أجل ثني إدارة الجامعة عن قراراتها الظالمة، والحفاظ على منجزات الحركة الطلابية الوطنية التي تخدم أولا وآخرا صمود شعبنا ونضاله أمام العدو الغاشم.

وأشارت الكتلة في بيانها، إلى أنها ستواجه نضاليًا ونقابيا هذه القرارات الظالمة وستبذل كل ما في وسعها لوقفها وإلغائها مهما كلفنا ذلك.

وختمت قائلة: "سنواصل دفاعنا عن حقوق الطلبة ومكتسباتهم الوطنية كما كنا خلال تلك السنوات الكثيرة التي قدمنا فيها الشهداء وقضينا فيها عشرات السنوات في غياهب السجون والمعتقلات، ولن نسلم لكل من يحاول طمس هويتنا أو الصعود على حقوق الطلبة المشروعة، مهما بلغت التضحيات".

جدير ذكره أنه قررت إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.