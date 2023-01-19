أهالي جنين يشيعون الشهيدين جبارين وبواقنة في جنازة مهيبة

شيع الآلاف، ظهر اليوم الخميس، الشهيدين أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، والشهيد جواد فريد بواقنة (59 عاما) من مخيم جنين، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وحمل المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها قبل التوجه إلى منزليهما لإلقاء نظرة الوادع عليهما، ثم توجه المشيعون إلى ملعب مخيم جنين لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم إلى مقبرة شهداء المخيم لمواراتهما الثرى.

وذكرت أن المشيعون رددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، التي لن ترهب وتثني شعبنا عن الاستمرار في المقاومة والتصدي لجرائمه.

وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مواطنين، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أبناء، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء بارتقاء الشهيدين جبارين وبواقنة إلى 17 شهيدًا منذ بداية عام 202، بينهم 4 أطفال.