23 معتقلا من الأسرى القدامى يقبعون بسجون الاحتلال

ذكرت نادي الأسير، اليوم الخميس، أن 23 معتقلا من الأسرى القدامى ما زلوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، عقب الإفراج عن المناضل ماهر يونس، الذي أمضى كامل محكوميته البالغة 40 عاما في معتقلات الاحتلال.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن أقدم الأسرى حاليا، عميد الأسرى الفلسطينيين محمد الطوس من الخليل، والمعتقل منذ عام 1985.

وأضاف النادي أن عشرة أسرى من بين 48 أسيرا من محرري صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم عام 2014، هم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما.

الجدير بالذكر، أن نحو 340 معتقلًأ قضوا ما يزيد عن 20 عاما في السجون "الإسرائيلية".