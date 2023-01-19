تشكيلة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان 2023، يعود اليوم التنافس من جديد بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد انقطاع لعدة سنوات نتيجة مغادرتهما الدوري الاسباني، وذلك في مباراة كأس موسم الرياض 2023، التي ستجمع بين نجوم نادي النصر مع الهلال السعودي ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والسعودية السادسة بتوقيت مصر، في المستطيل الأخضر داخل استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية، حيث غادر كريستيانو رونالدو نادي ريال مدريد منتقلا إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد قبل أن يتعاقد مع النصر السعودي في صفقة انتقال حر، وفي المقابل غادر ليونيل ميسي ناديه الأم برشلونة متوجهاً إلى باريس سان جيرمان لتشاء الأقدار وتعقد مباراة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر اليوم

تشكيلة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان 2023، تنطلق الساعة السابعة أهم مباراة لليوم الخميس، بين نجوم نادي الهلال والنصر السعودي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، ضد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة النجم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، فهي من أهم المبارايات التي سيتابعها جمهور كرة القدم في العالم، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر اليوم، حيث سيكون في حراسة المرمى، دوناروما، وفي خط الدفاع: بيرنات، سيرجيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في خط الوسط الإرتكاز، فيتنيا، دانيلو، فابيان، بينما سيكون في خط الهجوم: نيمار، ليونيل ميسي، كليان مبابي.

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تشكيل الهلال والنصر المتوقع ضد باريس سان جيرمان

تشكيلة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان 2023، مدرب ريفير بليت الارجنتيني السابق، مارسيلو جاياردو، تولى مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023، إذ من المتوقع أن يعتمد على الخطة 4-3-3، ويكون من ضمنها اللاعبين، العويس، وسعود عبدالحميد - عبدالإله العمري - جانج هيون سو - سلطان الغنام، ولويس جوستافو - عبدالله عطيف - محمد كنو، وسالم الدوسري - كريستيانو رونالدو – تاليسكا، وهذه هي، تشكيل الهلال والنصر المتوقع ضد باريس سان جيرمان، المتوقعة للمباراة.

Un bel accueil pour nos Parisiens lors de l’arrivée à 𝐑𝐢𝐲𝐚𝐝𝐡 ! 🙌❤️💙#PSGQatarTour2023 I @qatarairways pic.twitter.com/P2aphUZL6j — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

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معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر

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