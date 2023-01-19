العناية الإلهية حالت دون وقع كارثة.. رصاص الاحتلال يصل لغرف مرضى مستشفى جنين

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الخميس19/1/2023، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وتهديد حياة المرضى ، موضحةً ان الاعتداء ليس الأول على الطواقم الطبية والمستشفيات.

وطالبت الكيلة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المرافق الطبية والصحية التي كفل القانون الدولي حمايتها حتى في أوقات الحروب والصراعات.

وكان مدير المستشفى وسام بكر قال إن رصاص الاحتلال اخترق نوافذ غرفة غيار تمريض الأطفال، وغرفة الاجتماعات لأطباء الأطفال ، معتبراً أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات في صفوف المرضى الأطفال والطواقم الطبية والصحية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بشكل مباشر على مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد المواطنين جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أبناء، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.