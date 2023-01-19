خبر عقب اغتيال أحد قادتها : الاحتلال يستهدف الجهاد في جنين وطوباس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 19/1/2023، حملة عسكرية كبيرة استهدفت مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد المجاهد أدهم جبارين والمدرس جواد بواقنة، ومداهمات لمنازل المحررين واعتقالات لعدد من كوادر من حركة الجهاد الإسلامي.

وزفت كتيبة جنين - سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدها القائد الميداني أدهم محمد جبارين (28 عامًا) والذي ارتقى إثر استهدافه برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، والشهيد المدرس جواد فريد بواقنة الذي ارتقى برفقة الشهيد أدهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجاهدي سرايا القدس – كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي توغلت في مخيم جنين حيث أعلنت الكتيبة في بيان لها استهداف تجمعات وتمركزات جيش الاحتلال بصليات مكثفة من الرصاص، كما تمكنت من تفجير عدد من العبوات الناسفة بدوريات الاحتلال الأمر الذي أدى إلى إصابة جنديين بجروح وإعطاب عدد من الآليات حسب اعتراف العدو.

وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال الشيخ المجاهد: خالد أبو زينة "أبو صالح" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وقال في تصريحات صحفية إنه بخير وطمئن الجميع بأنَّ جنين ومقاومتها بخير مفندًا رواية الاحتلال التي زعمت اعتقاله خلال العملية، فيما اعتقلت نجليه أوس وهاني خالد أبو زينة.

في ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، واعتقلت المحرر عزمي بني عودة (47 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، وهو شقيق الشهيد المجاهد صدام الذي ارتقى بتاريخ 16 نوفمبر عام 2021م، والأسير قصي المعتقل بتاريخ 5 يوليو 2022م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعَّدت من عدوانها الإجرامي واستمرار حملات الاعتقال والاقتحام على محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى لارتقاء 17 شهيدًا من أبناء شعبنا منذ بداية العام الجاري 9 منهم من محافظة جنين.