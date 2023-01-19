في حدث نادر: صحراء السعودية تتحول إلى أنهار

في حدث نادر في المملكة العربية السعودية، رسمت الطبيعة مناظرها الخلابة في مشاهد تخطف الأنظار في "سبخة مليح" الواقعة غرب القصيم وسط السعودية، بعد أن تخللت المياه بين كثبان الرمال، وحلت الصحراء القاحلة إلى بحيرات مائية خلابة، ومنتزه طبيعي جاذب، وذلك عقب موجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وقد وثق السعوديون، مشاهد جميلة جسدت الإبداع الرباني، لهذه الأنهار التي اخترقت الصحراء القاحلة وتحولت للأخضر.

ووجد السعوديون أنفسهم أمام مشاهد خلابة، وما يستحق التجربة بعد طول انتظار امتد لأربع سنوات، لتعود كما شاهدتها سابقًا (سبخة مليح) الفاتنة بتشكيلات البحيرات ولونها الساحر بعد أمطار الخير التي عمت منطقة القصيم".

وخرج السكان للطبيعة الخلابة، يستمتعون بها، خاصةً المشاهد من الأعلى، حيث أن سبخة مليح أو قاع الركنة، تقع بالقرب من نفود العريق ومركز المشاش والركنة، جنوب غربي محافظة الرس، ويتميز المكان بوجود تضاريس قريبة من الجبل والنفوذ"

وتعتبر آخر مرة سقطت المياه هذا الموقع قبل 4 سنوات، ولم يسبق لأحد تصويره بشكل يبرز تفاصيله وجماله، فالجميع يصوره توثيقيا أو تقليديا.

وتأثر المكان كثيراً بتساقط الأمطار التي هطلت على المملكة، والتي قلبت الموازين لصالح الطبيعة الخضراء والمياه المتدفقة والشلالات التي تدفقت بسبب كميات الأمطار الغزيرة، والتي حولت العديد من المواقع في السعودية إلى جنة خضراء" .