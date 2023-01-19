بالفيديو أول تصريح للأسير ماهر يونس فور الإفراج عنه بعد 40 عاماً

في أول تصريح للأسير ماهر يونس بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد 40 عاماً ، قال: أتمنى الحرية للجميع وإن شاء الله كل الأسرى يفرج عنهم وصحة وعافية.

وتابع خلال توجده في أول مكان له بعد الإفراج وهو المقابر لزيارة ضريح والده الذي توفي خلال تواجده في سجون الاحتلال …" أحلى هدية أن نكون على طريق الوفاق الوطني … أتمنى أن أرى وطني متحرراً كما أنا حر اليوم.

وأفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 19 يناير 2023، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة بالداخل المحتل بعد أربعين عاماً قضاها في سجون الاحتلال.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير ماهر يونس بعد أن قضى 40 عاماً متنقلا بين سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، بأن الأسير المحرر ماهر يونس متوجهاً إلى بيته رفقة شقيقه بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وكان وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير، قد حذّر من احتفالات استقبال الأسير ماهر يونس، حيث نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرره من الأسر.