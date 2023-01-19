بالفيديو وسط عناق كبير ..والدة الأسير ماهر يونس تُلبس نجلها عباءة بيضاء وإكليل من الورود

في مشهد مهيب وفرحة كبيرة بين أهالي بلدة عارة بالداخل المحتل ، استقبلت والدة الأسير ماهر يونس نجلها بالدموع الممزوجة بالزغاريد وعناق شديد بعد غياب دام 40 عاماً ، حيث قامت بالباسه العباءة ووضع أكليل من الزهور بعد ان منعت قوات الاحتلال المحتفلين من رفع علم فلسطين والكوفية الفلسطينية .

وكان الأسير ماهر يونس وفور الافراج عنه توجه للفور للمقابر لزيارة ضريح والده الذي توفي خلال تواجده في معتقلات الاحتلال خلال الـ40 عاماً في سجون لاحتلال .

وقال ماهر يونس في اول تصريح له : أتمنى الحرية للجميع وإن شاء الله كل الأسرى يفرج عنهم

وتابع : أحلى هدية أن نكون على وفاق وطني .. أتمنى أن أرى وطني حرًا كما أنا حر اليوم

وأفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 19 يناير 2023، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة بالداخل المحتل بعد أربعين عاماً قضاها في سجون الاحتلال.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير ماهر يونس بعد أن قضى 40 عاماً متنقلا بين سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، بأن الأسير المحرر ماهر يونس متوجهاً إلى بيته رفقة شقيقه بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وكان وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرفة إيتمار بن غفير، قد حذّر من احتفالات استقبال الأسير ماهر يونس، حيث نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمنع أي محاولة لتنظيم احتفالات بتحرره من الأسر.