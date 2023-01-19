سلمي: القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين استشهد وهو يقاوم العدو ومسيرة الجهاد لن تتوقف

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الخميس 19/1/2023 أن مسيرة الجهاد لن تتوقف وبنادق المجاهدين ستبقى مشرعة في صدر العدو ، فبالأمس كانت سرايا القدس في نابلس تستبسل في مقاومة الاحتلال واليوم في جنين يسطر مجاهدونا ملحمة اشتباك أخرى في معركة لن تنته إلا بطرد الاحتلال وزواله عن كل شبر من أرض فلسطين المقدسة.

وقال سلمي رحم الله شهداء جنين الأبرار والقائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أدهم جبارين الذي استشهد وهو يقاوم العدو ويشتبك معه إلى جانب إخوانه المجاهدين ، والشهيد المعلم جواد بواقنة الذي ارتقى على أرض الرباط شهيداً .

ووجه التحية لمن يحملون أرواحهم على أكفهم وهم يواصلون أداء تكليفهم الشرعي وواجبهم الوطني في حماية مخيماتنا وبلداتنا ومدننا.

واعتبر أن التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني تستدعي من كافة القوى توحيد الصفوف وقوة الموقف المتمسك بالحق والمستند للثوابت.