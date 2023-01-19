طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الخميس 2023/01/19: إن الجو يكون صافياً وجافا ًبوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد في نشرتها اليومية، أن الجو يكون هذه الليلة، صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، الجمعة 2023/01/20: يكون الجو صافياً وجافاً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.