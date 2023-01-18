سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 19-1-2023 ، ويمكن لكم الآن وبعد قراءة هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية في فهم التفاصيل حول أسعار الدولار في لبنان اليوم بمجرد القراءة الكاملة حتى النهاية وتأتي هذه السطور بعد أن رأينا وجود عمليات بحث عالية جدًا خلال ساعات الصباح من هذا اليوم ، ولقد ارفقنا مقطع فيديو يوضح من خلاله الصرف عند المصرفين والسوق السوداء وكل ما عليكم بعد الان هو المواصلة في القراءة .

سعر الدولار اليوم في لبنان

ونشير لكم بعد هذه المقدمة ، إلى أن السعر في السوق السوداء جاء عند مستوى 48.450 ليرة للشراء، و 48.150 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

سعر الدولار في لبنان عند منصة صرفة

ونواصل معكم تقديم المعلومات بخصوص سعر الصرف ، ولقد جاء سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صرفة عند مستوى 38.000 ليرة للدولار الواحد، بينما وصل السعر إلى 8000 ليرة للدولار عند مصرف لبنان المركزي.

سعر الذهب في لبنان اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,265 ليرة $61.24

سعر الذهب عيار 22 85,494 ليرة $56.14

اسعار الذهب عيار 21 81,609 ليرة $53.58

اسعار الذهب عيار 18 69,950 ليرة $45.93

سعر الذهب عيار 14 54,405 ليرة $35.72

سعر الذهب عيار 12 46,633 ليرة $30.62

اسعار أوقية الذهب 2,900,553 ليرة $1,905

اسعار جنيه الذهب 652,873 ليرة $428.68

اسعار كيلو الذهب 93,265,370 ليرة $61,238

سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 يناير 93,473 81,791 70,106 54,526 46,737

16 يناير 93,203 81,555 69,903 54,369 46,602

15 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555

14 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555

13 يناير 93,847 82,118 70,386 54,744 46,923

12 يناير 92,986 81,365 69,741 54,242 46,493

11 يناير 91,946 80,455 68,961 53,636 45,973

10 يناير 92,022 80,521 69,017 53,680 46,011

9 يناير 91,579 80,133 68,685 53,421 45,789

8 يناير 90,976 79,606 68,233 53,069 45,488

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 19-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم