أمير عبداللهيان: فلسطين اليوم أكثر قوة من السابق

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى الحروب التي شهدتها فلسطين مع مرور الوقت، مؤكدا أن فلسطين اليوم أكثر قوة من السابق.

وينتهك الكيان الصهيوني حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد لأكثر من 70 عاما ويرتكب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تجفيف جذور المقاومة في أرض فلسطين بدعم من أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، من خلال شن حروب مختلفة بما في ذلك حرب 22 يومًا في غزة.

وكتب أمير عبداللهيان اليوم الأربعاء في تغريدة له على موقع ‘‘تويتر’’ باللغة العربية: شهدت فلسطين العديد من الحروب العسكرية والاقتصادية؛ وإن السمات المشتركة بينها (هذه الحروب) هي المقاومة ضد العدو والنصر.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن فلسطين اليوم، من النهر إلى البحر ومن الضفة الغربية لنهر الأردن إلى قطاع غزة أقوى من السابق.

وصرح أمير عبداللهيان أن العدو فهم تغيير المعادلات جيداً.

ويصادف غدا الخميس 19 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية لانتهاء حرب الـ22 يوما في عام 2009 والتي شنها كيان الاحتلال على اهالي غزة العزل وانتصار المقاومة الإسلامية فيها. وصادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على تسمية يوم 19 يناير بـ ‘‘يوم غزة’’ لأنه يشكّل رمزا للمقاومة الفلسطينية.