استقبل تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood الجديد 2023 HD على النايل سات

استقبل تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood الجديد HD على النايل سات 2023 ، وضمن الجهود الرامية التي يحرص فيها فريق فلسطين اليوم الإخبارية قمنا في وضع تردد قناة MBC Bollywood حيث يريد الجمهور من خلالها ضبطه على الرسيفر وعلى جوجل الشهير يواصل الجمهور الكريم عمليات البحث التي تجاوزت مئة ألف عملية وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على قراءتها بوضع جميع الترددات للقنوات المحلية والعربية وما يميز هذه القناة أنها تعرض برامج ومسلسلات تجذب الجمهور وللوصول إلى إشارة التردد وكل ما هو على النحو التالي :

استقبل تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywoodعلى النايل سات

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة ام بي سي بوليود بجودة HD حيث يترتب عليكم المواصلة في المتابعة وهو التالي :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ-الجودة نايل سات 11470 – 11559 (V) 27500 أفقي SD-5/6

قناة ام بي سي بوليود

ونشير لكم في هذه الفقرة معلومات عامة قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywoodوهو التالي : وهي تعد قناة متخصصة في عرض الأفلام والبرامج الهندية وتم إطلاقها في 26 أكتوبر 2013.

ونواصل معكم تقديم كافة المعلومات التي تتمحور حول تقديم المعلومات ، وهذه القناة تابعة مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط وكان فيلم الافتتاح طالما أنا حي للنجمتان كاترينا كيف وأنوشكا شارما وشاه روخ خان ، وفيما يلي تكملة الترددات .

تردد MBC Bollywood الجديد HD على النايل سات 2023

(غرب أفريقيا) الحامل نايلسات التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح التشفير 7.3 درجة غرب E7WA 11559 MHz عامودي V 27500 5/6 مفتوح

ضبط تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywoodالجديد HD على النايل سات وضعنا لكم خطوات عملية الضبط وهي :

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية ضبط تردد قناة ام بي سي بوليود حيث يترتب عليكم استخدام الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفر قم بالضغط على (menu).

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية ، يترتب عليكم بعد المواصلة في عملية الضبط إذ من القوائم المنسدلة أمامك قم بالضطغ على قائمة الإعدادات، ثم بعدها قم باختيار تركيب القنوات الفضائية (Installation.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية ضبط التردد على الرسيفر وهو من الخيارات التي تظهر أمامك، قم بإختيار التثبيت اليدوي للقنوات الفضائية (Manual Installation).

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، يترتب عليكم القيام بعدها بتحديد القمر الصناعي للقناة، سواء النايل سات أو العرب سات، والخاص بيانات تردد ام بي سي بوليود 2023 hd الجديد على نايل سات وعرب سات.

خامسا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، إذ جاء في المرتبة الخامسة ، حيث يترتب عليكم إدخال بيانات تردد قناة mbc بوليوود على جميع الأقمار الجديد 2023، وستجد البيانات في الجدول أعلى المقال.

سابعا: وفي الخطوة التي قبل الأخيرة ، يترتب عليكم الان النقر على (تثبيت)، والنظر ثواني معدودة لحين قيام الجاهز بتنزيل وتثبيت تردد قناة ام بي سي بوليود 2023 على نايل سات وعرب سات،.

سابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط التردد ، وبعد الانتهاء لا تنسي الضغط على موافق، وبعدها أضغط على الحفظ لحفظ القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة على الرسيفر. لمتابعة بقية الترددات ( اضغط هنـا ).