لابيد يدعو للمشاركة في مظاهرة احتجاجية لوقف ما أسماه "جنون" نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يائير لابيد ، اليوم الأربعاء ، 18 كانون الثاني- يناير 2023 لتنظيم مظاهرات في "إسرائيل" بهدف وقف ما أسماه "جنون" رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال لبيد في بيان صحفي: "سننظم مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا مساء السبت لوقف جنون حكومة نتنياهو والدفاع عن الوطن".

و أضاف: "دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية، نعم سأكون هناك و سأشارك".

و كان لابيد قال في تصريح سابق: "إذا لم يتم طرد آريه درعي ، فإن الحكومة الإسرائيلية ستخالف القانون (..) الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية، لا تستطيع مطالبة المواطنين بالالتزام بالقانون.

" وأضاف: "إذا لم يُطرد أرييه درعي ، فإن إسرائيل ستغرق في أزمة دستورية غير مسبوقة ، ولم تعد دولة ديمقراطية ولا دولة قانون".