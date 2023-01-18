"إسرائيل" تناشد الفاتيكان والأمم المتحدة للإفراج عن أسراها في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين ناشد بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، بالعمل على تحرير 4 أسرى "إسرائيليين" محتجزين في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فقد قال كوهين في رسالته: "إنه من الواجب الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية وجميع ممثلي وزارة الخارجية في اسرائيل و العالم إعادة الجنود الاسرى، ورفات جنديين محتجزتين إلى إسرائيل لدفنها".

كما دعت "إسرائيل" القيادات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة حماس والإفراج الفوري عن جثتي أورون شاؤول وهادار غولدين ، وكذلك المدنيين أبرا منغيستو وهشام السيد.

و لم يصدر تعليق رسمي فوري بشأن هذه الرسالة.