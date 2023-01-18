"إسرائيل" تناشد الفاتيكان والأمم المتحدة للإفراج عن أسراها في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:49 م
18 يناير 2023
جنود اسرى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين ناشد بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، بالعمل على تحرير 4 أسرى "إسرائيليين" محتجزين في قطاع غزة.

 وبحسب الصحيفة، فقد قال كوهين في رسالته: "إنه من الواجب الأخلاقي للحكومة الإسرائيلية وجميع ممثلي وزارة الخارجية في اسرائيل و العالم إعادة الجنود الاسرى، ورفات جنديين محتجزتين إلى إسرائيل لدفنها".

 كما دعت "إسرائيل" القيادات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة حماس والإفراج الفوري عن جثتي أورون شاؤول وهادار غولدين ، وكذلك المدنيين أبرا منغيستو وهشام السيد.

و لم يصدر تعليق رسمي فوري بشأن هذه الرسالة.

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