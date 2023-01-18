محكمة الاحتلال ترفض التماساً لوقف هدم مدرسة جنوب الخليل

رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء التماسًا لوقف هدم مدرسة شرق يطا جنوب الخليل ، حيث منحت قوات الاحتلال 10 أيام للقيام بأعمال الهدم.

وبحسب مصادر إعلامية ، فقد ألغت محكمة الاحتلال الأمر الوقائي بوقف هدم "مدرسة خشم الكرم الابتدائية المشتركة" في منطقة خشم الكرم في المنطقة البدوية، ورفضت الالتماس المقدم لهذا الغرض.

و يشار الى أن المدرسة التي تبلغ مساحتها 140 مترًا مربعًا ، والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مؤسسة العمل ضد الجوع في عام 2022 ، تخدم العديد من المجتمعات البدوية في المنطقة وتتسع لـ 50 طالبًا.