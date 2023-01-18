ما قصة مترو الأنفاق بالقاهرة ورحلة الى "تل أبيب" والقدس؟

نفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالقاهرة ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب.

وأكد بكير في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مضيفا أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة على الفيس بوك ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

و أهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان بجموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.