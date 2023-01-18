قبل ساعات من الافراج عنه..نقل الأسير ماهر يونس إلى أقسام العزل في معتقل "أوهالي كيدار"

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الأسير ماهر يونس من سجن النقب إلى معتقل "أوهالي كيدار" في بئر السبع.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير يونس، المقرر الإفراج عنه يوم غد الخميس، بعد 40 عاما في الأسر، من سجن النقب إلى أقسام العزل في معتقل "أوهالي كيدار" قرب بئر السبع.

ومن المقرر أن يفرج الاحتلال عن الأسير ماهر يونس بعد 40 عاماً في سجونه، وسط تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس، وعائلته قبيل الإفراج عنه، لمنع إقامة الاحتفالات لاستقباله، تنفيذا لقرار الصادر عن المتطرف وزير ما يسمي الامن القومي "بن غفير" بمنع الاحتفال بالأسرى ومنع رفع العلم الفلسطيني.