العليا "الإسرائيلية" تعلن رفضها تعيين "آريه درعي" وزيرا في حكومة " نتنياهو"

قررت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء18/1/2023م، إلغاء تعيين "آريه درعي" في منصب وزير بالحكومة.

وبحسب القناة الـ12 "الإسرائيلية"، فأن المحكمة العليا قررت إلغاء تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرا بأغلبية 10 قضاة.

وبالتزامن مع ذلك ، قالت ما تسمي"رئيسة المحكمة العليا استر حيوت":" إن زعيم شاس أرييه درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق"

وفي أول تعليق على قرار المحكمة، هاجم حزب شاس المحكمة العليا، قائلاً:"المحكمة العليا تتعدى على أصوات 400 ألف ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهم على دراية بـ من هو رئيس شاس أرييه ردعي، قرار المحكمة مسيّس وفاضح، واليوم قضت المحكمة فعليا أن الانتخابات لا لزوم لها"

وأمضى درعي 22 شهرا في السجن بين السنوات 2000-2002 بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية، و في عام 2013 عاد إلى السياسة، واستعاد قيادة “شاس” وعاد في نهاية المطاف ليشغل منصب وزير الداخلية من عام 2016 حتى العام الماضي عندما دخل حزبه إلى المعارضة، وكانت المحكمة قد قضت بأن إدانته السابقة لا تحرمه من المنصب.

وفي 2018، أوصت شرطة الاحتلال بتوجيه تهم ضد درعي للاشتباه به في ارتكاب احتيال وخيانة الأمانة وعرقلة إجراءات المحكمة وغسيل الأموال والمخالفات الضريبية التي تنطوي على ملايين الشواقل. في عام 2019، أوصى المدعي العام آنذاك "شاي نيتسان" بتوجيه الاتهام إلى رئيس حزب “شاس”، لكن تم إسقاط العديد من هذه التهم في نهاية المطاف في وقت سابق من العام الماضي 2022م.