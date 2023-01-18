الإعلان عن كشوفات المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء18/1/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (19 يناير).

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ليوم غدٍ الخميس ستكون للأسماء المدرجة في كشف الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/2)هنـــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2)هنــــــا، داعية المسافرين بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية.

وبينت أنها لن تسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، مطالبة المسافرين ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع

كما طالبت "داخلية غزة" المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، لافتة إلى أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.