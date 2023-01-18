موعد صرف دفعة الشؤون 2023 في غزة والضفة، نحو 112 أسرة متعففة من قطاع غزة والضفة المحتلة ينتظرون الافراج عن مستحقاتهم المالية، وهو ما يعرف بدفعات الشؤون الاجتماعية التي تتلقاها هذه الأسر من برنامج الدفعة النقدية التي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، حيث تلقت الأسر المتعففة أخر دفعة من مستحقات الشؤون في أكتوبر الماضي 2022، وسط وعودات بتلقي دفعة جديدة قبل انتهاء شهر يناير 2023، وانتظام الدفعات فيما بعد لتصل إلى 4 كالمعتاد سابقاً.

متى صرف دفعة الشؤون الاجتماعية الجديدة

موعد صرف دفعة الشؤون 2023 في غزة والضفة، منذ سنوات لم تنتظم دفعات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بسبب انقطاع الدعم المالي الأوروبي والأمريكي في ذلك الوقت وفق تصريحات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وهو ما آثار استياء الأسر المتعففة التي تتلقى مساعدات الشؤون الاجتماعية، وزادها فرقة وعوزة أيضا، وهو ما يدفعها للتساؤل باستمرار عبر محركات البحث، متى صرف دفعة الشؤون الاجتماعية الجديدة.

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آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

موعد صرف دفعة الشؤون 2023 في غزة والضفة، تواصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مع مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، الذ بدوره زف بشرى سارة لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، بأن موعد صرف دفعة جديدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في القريب العاجل، وقد تنتظم الدفعات خلال العام الجاري 2023، في حل التزم المانحين بارسال الأموال المستحقة في موعدها، هذه الأخبار دفعت الأسر المستفيدة للسؤال عن، آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.





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متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2023

موعد صرف دفعة الشؤون 2023 في غزة والضفة، تصرف دفعات الشؤون للأسر المدرجة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية بدءاً من 750 شيكلاً حتى 1800 شيكل وفق الوضع الصحي للأسرة وعدد أفرادها، بمبلغ لا يتجاوز الـ 130 مليون شيكل لإجمالي الدفعة الواحدة، لكن رغم انخفاض المبلغ مقارنة رواتب السلطة، إلا أن مستفيدي الشؤون ظلوا نحو 20 شهراً لم يتلقوا أي دفعة من مستحقاتهم المالية، لكن التصريحات الأخير المبشرة جعلتهم يتساءلون عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2023.