حقيقة خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله، لم يمضِ شهر على انفصال الشيف الشهير أبو جوليا عن زوجته، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الصفحات الإخبارية، امتلأت بأخبار ارتباط الشيف أبو جوليا من فتاة أخرى، وهو ما جعل متابعوه يبحثون عن، حقيقة خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله عن زوجته قبل نحو 5 أسابيع فقط، لكن هذه الأخبار ليست مؤكدة، فلم تصدر أي تصريحات على لسان الشيف أبو جوليا أو أحد المقربين منه يتحدث عن حقيقة خطوبة أبو جوليا من جديد بعد انفصاله عن زوجته السابقة.

من هي خطيبة الشيف أبو جوليا الجديدة

حقيقة خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله، إذ يعتبر الشيف أبو جوليا من أشهر الشيفات على مستوى الوطن العربي، حيث بات يتابعه الملايين على حسابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشهرته في طهي وصفات عدة من الأطعمة الغريبة والجديدة، والنادرة، لذلك حظي على اعجاب ومتابعة الملايين من الناس، وما زاد التساؤل عن الشيف أبو جوليا، بعدما أعلن انفصاله عن زوجته قبل نحو شهر، والتي كانت شريكة له في معظم مقاطع الفيديو التي يخرج بها، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي خطيبة الشيف أبو جوليا الجديدة، في حال كانت أخبار ارتباطه من جديد حقيقية.

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#الشيف_الفلسطيني أبو جوليا يدخل القفص الذهبي من جديد ويخطب pic.twitter.com/P7zEQ0Tjqi — رشاد الأغا || Rashad Al-Agha (@rashad_alagha) January 17, 2023

خطيبة أبو جوليا الجديد انستغرام

حقيقة خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله، متباعو أبو جوليا لاسيما الفتيات منهم يبحثون الآن بعد انتشار خبر خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله عن زوجته، خطيبة أبو جوليا الجديد انستغرام، خاصة وأن أخبار الشيف أبو جوليا تنتشر بين نشطاء السوشيال ميديا كالنار في الهشيم، وهو ما يدعو الجميع للبحث عن تفاصيل زواج وانفصال أبو جوليا، حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي تضج الآن بخبر، خطوبة الشيف أبو جوليا، وحقيقة خطوبة أبو جوليا بعد انفصاله.

ارتباط الشيف الشهير #ابو_جوليا بعد اقل من شهر الانفصال عن زوجته السابقه ...... pic.twitter.com/8IDjJDYDZu — Tamara El Abed (@ZAZAH67950120) January 13, 2023

ارتباط الشيف الشهير ابو جوليا بعد اقل من شهر الانفصال عن زوجته السابقه ...... pic.twitter.com/OxtDP1cGUE — trend jordan (@trendjordan1996) January 14, 2023

ما حقيقة زواج الشيف الشهير أبو جوليا ؟#صوت_عمانhttps://t.co/3u6jisPnNZ — صوت عمان الإخباري (@ammanvoicenet) January 13, 2023

هل خطب أبو جوليا فتاة أخرى

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