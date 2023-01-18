وفد من الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماع رفيع المستوى مع الأوقاف الإسلامية بالقدس

يعقد وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 18/1/2023 اجتماع رفيع المستوى مع دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بعد وصولهم للمسجد الاقصى.

ويلتقي الوفد الأوروبي الذي يترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن بورغسدورف بمسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن الزيارة تهدف إلى تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن الزيارة تأتي للتأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس".