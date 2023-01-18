كتيبة نابلس: تصدينا بمشاركة كتيبة جنين لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف وفجرنا عبوات ناسفة

بعون الله وقوته قام مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، ليلة أمس بالاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين توغلوا لاقتحام قبر يوسف، والتصدي لهم وإمطارهم بزخات الرصاص المبارك من عدة محاور.

وقد استطاع مجاهدونا تفجير عبوة ناسفة كبيرة بدوريات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها شرق مدينة نابلس.

كما شارك بعض مجاهدينا في كتيبة جنين في التصدي لقوات الاحتلال المجرم، وخاض مجاهدونا الاشتباكات في مخيم بلاطة وفي محيط قبر يوسف من مسافات قريبة، وقد واستمرت الاشتباكات حتى منتصف الليلة الماضية.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس-كتيبة نابلس

الأربعاء 18/يناير/2023م