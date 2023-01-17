تحديث- تردد قناة الرعب SCARE على النايل سات 2023 HD

تردد قناة الرعب SCARE على النايل سات 2023 بجودة HD ، ويقدم لكم فريق الموقع التفاصيل الكاملة التي من خلالها ستتعرفون على خطوات ضبط تردد قناة الرعب SCARE على الرسيفر وهي سهلة ويمكن للجميع تطبيقها بكل سهولة تامة وتأتي هذه المقدمة التي عكف الفريق على كتابتها ضمن سلسلة مقالات نقوم يوميا في نشرها ونضع فيها معظم الترددات ، وفي الأيام الأخيرة رصدت فلسطين اليوم أكثر من عشرين ألفا على جوجل الشهير وهو مؤشر واضح على قوة الاهتمام عند الجمهور المتابع من مختلف انحاء الوطن العربي.

وكل ما عليكم الان هو المواصلة في قراءة المقالة التي نتحدث من خلالها عن تردد قناة الرعب SCARE على النايل سات 2023 بجودة HD وتقوم هذه الفضائية بين الحين والأخر على تحديث الأفلام من الدراما المختلفة وتواكب اخر الإصدارات وهي ميزة تتمتع بها في جذب المشاهدين إليها وهو التالي:

تردد قناة الرعب SCARE على النايل سات 2023

وبعد هذه المقدمة ، يمكنكم الان وبكل سهولة من التعرف على تردد قناة الرعب SCARE على هذا القمر وهو التالي :

قمر صناعي نايل سات تردد القناة 11853 ترميز التصحيح 27500 استقطاب أفقي- 6/5 الجودة SD

استقبل تردد قناة الرعب SCARE

خطوات ضبط تردد قناة الرعب SCARE الجديد

أولا: وفي الخطوات الأولى من عمليات ضبط تردد قناة الرعب SCARE الجديد وهي على النحو التالي: ويترتب عليكم بعد الآن استخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية القائمة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط حيث بعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، تظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية Options .

ثالثا: وبعد الانتهاء من السابق ، قم باختيار خانة تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية “Installation”، وبعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي وهو نايل سات Nilesat.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة يترتب عليكم كتابة تردد قناة Scare TV سكار رعب المعروض أعلاه.

خامسا: وبعد ذلك ، قم بتحديد الاستقطاب، ثم اكتب معدل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.

سادسا: وفي المرحلة الأخيرة قم بالضغط على OK، وبعدها عليك الانتظار قليلًا لحين العثور على القناة، وأخير يترتب عليك الضغط على حفظ أو save.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق عن تردد قناة الرعب SCARE على النايل سات 2023 بجودة HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.