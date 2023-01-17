السيد نصرالله: لسليماني قوة معنوية بعثها في كل من عمل معه وكان لديه شجاعة منقطعة النظير

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الثلاثاء 17/1/2023، أنّ "الشهيد قاسم سليماني أمضى عقوداً من الجهاد والمقاومة بعيداً عن الإعلام، واليوم عندما نقدمه ونعرفه نقدم نموذج رائع ملهم وحقيقي".

وقال السيد نصر الله، خلال رعايته حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم" الذي تقيمه جمعية "أسفار" للثقافة والفنون والإعلام في مسرح رسالات، المركز الثقافي لبلدية الغبيري: "الشهيد قاسم سليماني في موقعه القيادي في محور المقاومة والمعارك التاريخية الكبرى، القوة المعنوية التي بعثها في كل الذين عملوا معه، كانت لديه شجاعة منقطعة النظير ولم يكن يوجد مكان للخوف في قاسم سليماني."

وأضاف: الشهيد سليماني كان يقتحم على الموت ويمشي بين الرصاص والقذائف والعبوات الناسفة، وتمتّع بروح التضحية والفداء والاخلاص والصدق والعقل الاستراتيجي والأفق الأوسع والآمال الكبرى والعظيمة، وهذا جزء من مدرسة وعطاءات الشهيد سليماني.

وتابع السيد نصرالله: من خصوصية هذا الشهيد القائد انه كيف قتل ومن قتله ولماذا قتل، ومع من قتل، مع رفيق دربه ابو مهدي المهندس. ونحن من واجبنا إحياء ذكر هؤلاء الشهداء القادة وسيرهم ونتحدث عن انجازاتهم وما قدموا لهذه الأمة لنشعر دائمًا بفقدهم.

واكمل: نحن نحتاج في كل جيل لنماذج كهؤلاء الشهداء، وهم موجودون في كل الساحات، ويجب احياء أسمائهم وأقوالهم لتحفظها الأجيال لأنها تشكل ثروة فكرية وروحية ضخمة جدًا لا يجب الاستهانة بها، وهذا ما يجب فعله لأجلنا لا لأجلهم.