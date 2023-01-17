تفاصيل قتل امرأة لابنتها اليوم في منطقة ضبعة بالأردن

تفاصيل قتل امرأة لابنتها ووضعتها في فريزر الثلاجة في منطقة ضبعة بالأردن ، ويبحث الالاف من الأشخاص في هذه الأوقات على الانترنت وبالتحديد على جوجل الشهير عن تفاصيل الجريمة المدوية التي أودت بحياة طفلة حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع المعلومات التي توفر لديه في هذه المقالة التي من خلالها من المصادر الرسمية واحدثت هذه الجريمة الخوف الفزع بين الجمهور الأردني كونها واقعة غير مألوفة وهي بالدرجة الأولى إنسانية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي :

تفاصيل قتل امرأة لابنتها ووضعه في فريزر الثلاجة بالأردن

وفي هذه الفقرة ، نوضح بها قصة سبب قتل امرأة لابنتها بعدما وضعتها في فريزر الثلاجة في منطقة ضبعة بالأردن وهي التالي : وبحسب بيان جهاز الامن العام الأردني فإن امرأة أقدمت على قتل ابنتها التي حملت بها بطريقة غير شرعية وهي من سكان المنطقة المذكورة .

ونواصل معكم تقديم التفاصيل وفقا لما جاء في هذه البيان الذي تم توزيعه على العام والاعلام ، إذ أن هذه السيدة المتهمة بالقتل من قبل محكمة الجنايات الكبرى ، قامت بخنق ابنتها داخل خزانة الأغطية ، ثم قامت بعد أن نفذت جريمتها في وضعها في فريزر الثلاجة .

وبعد وقت قصير وبمساعدة شقيقتها ، قاما في دفن البنت في منطقة الضبعة على الطريق الصحراوي .

سبب قتل سيدة لابنتها بالأردن اليوم

وبعد ذلك، تم القاء القبض على الجانية وشقيقاتها الثلاثة الذين ساعدوها في الجريمة ، وجراء ذلك قضت محكمة التمييز بعد ايدت قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس امرأة 5 سنوات .

جاء هذا القراء بعد ان اتهمتها بالقتل المتعمد اتقاء للعار، وتضمينها نفقات المحاكمة، وبحسب ما تم تداول في وسائل الاعلام الأردنية ، فقد برأت المحكمة شقيقتها من تهمة القتل العمد والحبس لمدة عام لشقيقها.

ما سبب قتل سيدة لابنتها في الأردن اليوم

كما ونقدم لكم التفاصيل الجديدة وما طرأ بعدها على اقدام امرأة لقتل ابنتها في الضبعة بالأردن ، ووجهت محكمة الجنيات الكبرى في عمان ضد شقيقات المتهمة والمتهمة تهمة القتل العمد ، قبل ان تعدل قرارها النهائي التي قضى بحبسهن ، فيما عدلت وصف المتهمة من القتل العمد إلى قتل الام طفلتها اتقاء للعار .