فيديو.-قصة وسبب قتل امرأة لابنتها ووضعتها في فريزر الثلاجة بالأردن اليوم

قصة سبب قتل امرأة لابنتها بعدما وضعتها في فريزر الثلاجة في منطقة ضبعة بالأردن ، في واقعة غير مؤلفة على المجتمع الأردني نفذت سيدة جريمة مروعة بحق فلذة كبدها واقدمت على قتلها عمدا الامر الذي انتهى بها في ادنتها والوقوف امام العدالة القانونية من أجل أخذ أقصى العقوبة المنتظرة ، وبعدما تداول نشطاء اردنيون اليوم الثلاثاء 17-1-2023 حول هذه الجريمة المدوية والدموية في ذات الوقت لجأ الالاف من الأشخاص في البحث إلى موقع جوجل الشهير في معرفة تفاصيلها وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها حقيقة ما جرى وفق المصادر الرسمية وهي التالي.

قصة سبب قتل امرأة لابنتها ووضعه في فريزر الثلاجة بالأردن

وفي هذه الفقرة ، نوضح بها قصة سبب قتل امرأة لابنتها بعدما وضعتها في فريزر الثلاجة في منطقة ضبعة بالأردن وهي التالي : وبحسب بيان جهاز الامن العام الأردني فإن امرأة أقدمت على قتل ابنتها التي حملت بها بطريقة غير شرعية وهي من سكان المنطقة المذكورة .

ونواصل معكم تقديم التفاصيل وفقا لما جاء في هذه البيان الذي تم توزيعه على العام والاعلام ، إذ أن هذه السيدة المتهمة بالقتل من قبل محكمة الجنايات الكبرى ، قامت بخنق ابنتها داخل خزانة الأغطية ، ثم قامت بعد أن نفذت جريمتها في وضعها في فريزر الثلاجة .

وبعد وقت قصير وبمساعدة شقيقتها ، قاما في دفن البنت في منطقة الضبعة على الطريق الصحراوي .

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تفاصيل قتل سيدة لابنتها بالأردن اليوم

وبعد ذلك، تم القاء القبض على الجانية وشقيقاتها الثلاثة الذين ساعدوها في الجريمة ، وجراء ذلك قضت محكمة التمييز بعد ايدت قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس امرأة 5 سنوات .

جاء هذا القراء بعد ان اتهمتها بالقتل المتعمد اتقاء للعار، وتضمينها نفقات المحاكمة، وبحسب ما تم تداول في وسائل الاعلام الأردنية ، فقد برأت المحكمة شقيقتها من تهمة القتل العمد والحبس لمدة عام لشقيقها.

ما سبب قتل سيدة لابنتها في الأردن اليوم

كما ونقدم لكم التفاصيل الجديدة وما طرأ بعدها على اقدام امرأة لقتل ابنتها في الضبعة بالأردن ، ووجهت محكمة الجنيات الكبرى في عمان ضد شقيقات المتهمة والمتهمة تهمة القتل العمد ، قبل ان تعدل قرارها النهائي التي قضى بحبسهن ، فيما عدلت وصف المتهمة من القتل العمد إلى قتل الام طفلتها اتقاء للعار .