تدهور خطير على صحة الأسير الإداري "معطان"

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) من بلدة برقة/ رام الله، المصاب بسرطان في القولون، يواجه تدهورا مستمرا على وضعه الصحيّ، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال أبلغته بنيتها بتجديد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق ما أورده نادي الأسير، فأنّ الأسير معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد، وتواصل إدارة السّجون المماطلة بتقديم العلاج اللازم له.

وأوضح النادي، أن منذ اعتقاله نقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار، وبعد شهر من إجراء الصورة، أكّد له الطبيب، وهو طبيب عام وغير مختص، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها.