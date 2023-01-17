بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة كأس مصر يلاشوت، يحظى النادي الأهلي المصري بشعبية جماهيرية كبيرة بخلاف الكثيرين من الأندية العربية والمصرية بشكل خاصة، وربما يتنافس الأهلي من الناحية الجماهيرية مع برشلونة وريال مدريد الاسباني، ففي كل مباراة يلعبها الأهلي تجد الكثيرين وبلا المئات تبحث عن مشاهدة مباراة الأهلي سواء في الدوري المصري أو كأس مصر2023، ونظراً لكثافة هذه القاعدة الشعبية سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أمام سموحة في كأس مصر 2023.

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ومباراة الأهلي وسموحة التي ستقام مساء اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ستكون محط متابعة مشاهدة عالية من قبل الجمهور المصري والمحب أيضا لسموحة، وكذلك العاشق لنادي الزمالك الذي ودع البطولة أمس الإثنين، بعد هزيمته أمام بيراميذر بركلات الترجيح.

ومباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر ستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت، القناة المصرية الوحيدة التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات الدوري المصري الممتاز وكذلك مباريات بطولة كأس مصر 2023،ويرجع ذلك لحجم الإمكانيات والكادر الذي لدى قناة أون تايم سبورت في عرض ومتابعة وهندسة عرض مباريات الدوري المصري وكذلك كأس مصر 2023.

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ودائما قناة اون تايم سبورت وقبل مباراة وخاصة مباريات الأهلي والزمالك، تعقد استديو تحليلي لكافة أجواء مباراة الأهلي وسموحة في الكأس، باستضافة أفضل المحللين والمتخصين في الشأن الرياضي المصري بشكل خاصة، وكون مباراة الأهلي وسموحة ستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت HD بتعليق محمد الكواليني، لهذا سنضع لكم تردد قناة اون تايم سبورت HD بتعليق محمد الكواليني، ON Time Sports 1 HD الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة من خلال الرابط التالي هنـــــــــا

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ومباراة الأهلي وسموحة في الكأس التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، سيدخل فيها الأهلي أمام سموحة بتشكيل قوي، يريد به الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر 2023، لمواجهة بيراميدز الذي تأهل أمس الإثنين على حساب الزمالك المصري بركلات الترجيح.

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وقد جاءت تشكيلة الأهلي أمام سموحة، وفقاً لما أعلن عنه مدرب نادي الأهلي المصري أمام سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر 2023/2023م على النحو التالي :في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، فيما سيكون في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر، أما خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف.

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ذكريات الموسم الماضي المميزة بالقاهرة نتمنى تكرارها😍



نلتقي في الرابعة مساء اليوم بالنادي الاهلي وذلك ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز🏆🙌#سموحة | #فخر_اسكندرية 🔵 pic.twitter.com/Pw050fubwX — Smouha SC (@SmouhaOfficial) November 25, 2021

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