توقيع اتفاقيات لدعم مشاريع ثقافية متنوعة في فلسطين

وقعت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لدعم تمويل عدة مجالات ثقافية في فلسطين

ووقع عاطف أبو سيف وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني 28 اتفاقية لدعم تمويل عدة حقول ثقافية من مشاريع الصندوق الثقافي الفلسطيني الدورة الثامنة لمؤسسات وأفراد من مختلف محافظات الوطن، ضمن تدخلات الصندوق الثقافي التابع للوزارة الممول من المملكة النرويجية.

وشكر الوزير ابو سيف، دعم مملكة النرويج وجهدها الذي تبذله من أجل استمرار عمل الصندوق، مؤكدا أن رئيس الوزراء محمد اشتيه تعهد بمأسسة هذا الصندوق ليكون مؤسسة ثقافية تتبع للدولة، تعنى بتنمية القطاع الثقافي في فلسطين.