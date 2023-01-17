نائب أردني: منع السفير من دخول الأقصى اعتداء وعدوان استفزازي

اعتبر النائب الأردني خليل عطية، أن منع السفير الأردني من دخول الأقصى اعتداء وعدوان استفزازي، ويعتبر تطورًا خطيرًا.

وأكد عطية في تصريحات صحفية، أن ذلك يمثل اعتداءً مباشرًا بحق الولاية الهاشمية على الأقصى، وعلى الحكومة والشعب الأردني.

وطالب عطية، بطرد سفير الاحتلال من عمّان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" على اعتراض طريق السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي، أثناء دخوله المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سنان المجالي، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها لحكومته، تؤكد إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك، والتذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد، وتنظيم الدخول إليه.