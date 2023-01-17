بالصور إعادة إنشاء مصانع دمرها الاحتلال بتمويل من "باديكو" في غزة

سلمت شركة باديكو القابضة، صباح اليوم الثلاثاء 17/1/2023م، عدداً من المنشآت والمصانع التي أعيد بناؤها في المدينة الصناعية شرق مدينة غزة خلال العدوان "الإسرائيلي" على القطاع عام 2021م.

جاء ذلك خلال حفل اقامته الشركة، شارك فيه رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، أعلنت فيه تسليم أربعة مصانع من إجمالي 10 تم إعادة إعمارها بالكامل من شركة (باديكو) بتكلفة بلغت المليون دولار.

وفي كلمة له، قال رئيس مجلس إدارة شركة باديكو القابضة رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري :" إن الهدف من تسليم المصانع التي دمرت اليوم هو إعادة فرص العمل فيها واستمرارها، وإرسال رسالة بأن القطاع الخاص الفلسطيني قادر ولديه الإمكانيات والجرأة لإعادة بناء مصانعه وتوفير فرص عمل جديدة لشعب غزة الذي يعاني من أعلى نسب البطالة في العالم".

وأضاف:" ما تم تسليمه اليوم هو 4 مصانع من إجمالي 10 تم إعادتها بتمويل كامل مع (باديكو) دون أي مساعدة خارجية، وخلال الأيام المقبلة ومع نهاية الأسبوع الحالي نكون أنجزنا تسليم باقي المصانع العشرة لأصحابها".

وشدد المصري على أن العزيمة الفلسطينية والغزاوية تشجع على بناء اقتصادنا بأنفسنا، خاتما كلمته بالقول:" الاعتماد على المساعدات فقط ليس كافيا للأستمرار".