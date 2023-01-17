تعرف على أبرد مدينة في العالم.. وكم تبلغ الحرارة فيها؟

تعتبر المدينة الواقعة في جمهورية ياقوتيا في روسيا الاتحادية، هي أبرد مدينة في العالم حيث، انخفضت درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وسجلت هذه المدينة وهي (ياكوتسك) التعدينية بشرق سيبيريا، التي تم تحديدها على نطاق واسع على أنها واحدة من أبرد الأماكن في العالم، موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي.

ويعد شهر يناير أكثر الشهور برودة في تلك المنطقة، وعلى الرغم من اعتياد سكانها على درجات الحرارة المتجمدة، فإن السكان في المنطقة النائية غالبا ما يتخذون احتياطات إضافية للتدفئة.

وبدوره، قال أحد أهالي المدينة، لوكالة رويترز "لا يمكنك مواجهة درجة الحرارة المتدنية، إما أن تتكيف وتلبس وفقًا لذلك أو أنك ستعاني".

ومن ناحيتها قالت إحدى القاطنات بالمدينة : "فقط ارتدي ملابس دافئة. في طبقات" وشبهت الشخص الذي يرتدي طبقات من الملابس بحبة "الملفوف".

يشار إلى أنه في العام 2018، كان الجو، في ياقوتيا، التي يقطنها أقل من مليون شخص، باردا لدرجة أن بعض السكان قالوا إن رموشهم تجمدت.

وفي ياكوتسك، التي يقدر عدد سكانها بنحو 286.5 ألف نسمة، يمكن أن تكون فصول الشتاء قاسية، حتى بالمعايير الروسية.

جدير ذكره أنه في تقرير لها في 11 يناير الجاري، ذكر موقع روسيا اليوم أن درجة الحرارة انخفضت في ياقوتيا إلى 65 درجة تحت الصفر.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من 12 يناير الجاري، وهو ما حدث بالفعل بعد أن وصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة تحت الصفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.