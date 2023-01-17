ماذا قال كلوب حول أنباء رحيله عن ليفربول؟

رد المدرب الألماني يورغن كلوب على التقارير التي قالت إنه قد يرحل عن ليفربول، مؤكدا أنه "لا يفكر بذلك"، حيث جاء ذلك بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الإنجيلزي.

وقال يورغن كلوب: "إنه لا يفكر في الرحيل عن ليفربول إلا في حال طٌلب منه ذلك"، ملمحا الى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال فترة الصيف في تشكيلته".

وكان قد رتعرض ليفربول لسادس خسارة في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي، أمام برايتون بثلاثة أهداف نظيفة، ليصبح بطل 2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.

وأضاف: "جددت عقدي مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026، مشدداً على أن "الإقالة فقط ستطيح به من النادي".

وتابع كلوب : "ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب، وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى، وسنرى، لكن هذا شيء للمستقبل، مثل الصيف وليس الآن".

وأردف قائلاً: "لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا أن نلعب كرة القدم الآن".

جدير ذكره أنه نفى كلوب أن يكون اللاعبون المخضرمون والقدامى لا يأخذون بتعليماته ونصائحه، موضحا بقوله: "هناك قائمة بالأشياء التي تفكرون بها، وأحدها هو أن اللاعبين لم يعودوا يستمعون إلى المدرب".