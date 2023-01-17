موعد دوام المدارس للفصل الثاني في غزة 2023، يتساءل أولياء أمور الطلبة عن موعد بدء الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني عام 2023، للاستعداد والتجهيز وإرسال أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، لبدء تلقي دروس الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة الفصل الأول، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة مداري الحكومة في قطاع غزة.

موعد دوام المدارس في غزة 2023 الفصل الثاني

موعد دوام المدارس للفصل الثاني في غزة 2023، هذا تساؤل يزيد بين أهالي الطلبة وأولياء أمورهم الذين يهتمون في الاطلاع على، موعد دوام المدارس في غزة 2023 الفصل الثاني، ووفق وزارة التربية والتعليم العالي، فإن الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، يبدأ يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023، وينتهي في تاريخ 14 ابريل 2023، إذ بدأت إجازة نهائية الفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 11-1-2023، على أن يعود الطلبة إلى مقاد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد يوم الاثنين الموافق 23-1-2023.

طالع أيضا.. طلاب المدارس يبدؤون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول





موعد دوام المدارس في غزة الفصل الثاني

موعد دوام المدارس للفصل الثاني في غزة 2023، ينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لبدء دوام طلبة المدارس الحكومية في قطاع غزة للفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، لرغبة أولياء أمور الطلبة في معرفة متى يبدأ دواه ذويهم المدرسي، حيث يتوجهون إلى موقع وزارة التربية التعليم الالكتروني لمعرفة، موعد دوام المدارس في غزة الفصل الثاني، ويتم الاستعداد له.





بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

موعد دوام المدارس للفصل الثاني في غزة 2023، من المقرر أن يتوجه الطلبة إلى المقاعد الدراسية للعام الدراسي 2022-2023، يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يناير 2023، بعد أن بدأوا إجازة نهائية الفصل الأول يوم الأربعاء الماضي 11 يناير 2023، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- فلسطين، عن بداية الفصل الدراسي الثاني في تصريح صحفي صدر عنها مؤخراً، وهو ما دفع فريق العمل لنشر تقرير شامل عن، موعد بدء الفصل الثاني في مدارس غزة.