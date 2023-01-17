مصادر "اسرائيلية": هؤلاء الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنه

كشفت مصادر أمنية "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 17/1/2023 ، عن اسماء الاسرى الذي تطالب حماس بالافراج عنهم مقابل منغسيتو ، موضحة ًانها تطالب بالإفراج عن أسرى حكم عليهم بالسجن لسنوات، من بينهم حسن سلامة مسؤول القسام في غزة سابقًا، وإبراهيم حامد من قادة القسام في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية.

بالإضافة للأسير عبدالله البرغوثي والذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 عامًا وهو أقصى حكم أدين به فلسطيني في تاريخ إسرائيل، وعباس السيد مخطط الهجوم في فندق بارك بمدينة نتانيا

وكانت كتائب القسام نشرت بالأمس مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي لديها أفراهام منغستو مما لاقى تشكيك كبير من قبل قادة الاحتلال .