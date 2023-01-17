فيديو لحظة اعتقال ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الإيطالية، بعد مطاردة وكمائن وإطلاق نار ومواجهات عدت بالآلاف، وكر وفر لمدة 30 عاماً، تمكنت السلطات الإيطالية من القبض على زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، وسط فرحة عارمة بين أوساط المجتمع الإيطالي لما يشكله زعيم المافيا من خوف ورعب للايطاليين أو للخطر الذي يلاحقهم من خلال اقتل والخطف وبيع الأسلحة وتجارة المخدرات التي تدمر البلاد، لذا كان خبر اعتقال ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الإيطالية، حديث الشارع الإيطالي بشكل خاص، والأوروبيين على وجه العموم.

لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية صور وفيديو

فيديو لحظة اعتقال ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الإيطالية، أعلنت السلطات الإيطالية القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، المحكوم عليه مدى الحياة بتهمة القتل العمد، وقتل المدعين العاملين في مجال مكافحة المافيا الإيطالية، وتزامنا مع اعلان إيطاليا القبض على زعيم المافيا دينارو، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في البحث عن، لحظة اعتقال زعيم المافيا الإيطالية صور وفيديو، لأن هناك شرائح كبيرة تهتم بأخبار رجال المافيا وتجار الأسلحة والمخدرات، وبدوره سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو لحظة اعتقال ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الإيطالية.

يصفقون ويهتفون لشرطة كارابينيري في شوارع باليرمو بعد اعتقال زعيم المافيا الإيطالي ماتيو ميسينا دينارو بعد 30 عامًا من الهروب

pic.twitter.com/87GMDH5jkv — ‏إحســـــاس (@Ehsas0506) January 16, 2023

🇮🇹

🚨اعتقال زعيم المافيا الصقلية ، الإيطالي ، البارز ماتيو ميسينا دينارو.



📌بعد شهرين من وصول ميلوني إلى السلطة

مسؤول عن الكثير من الفظائع. شارك في العديد من جرائم قتل الصحفيين والقضاة وفي التسعينيات نفذ هجمات إرهابية (10 قتلى) ليصبح "زعيم الزعماء". pic.twitter.com/8YFLXUQLNV — ⭐ Index Hakeem 🟣⭐ (@hakrashaa) January 16, 2023

من هو ماتيو ميسينا دينارو

فيديو لحظة اعتقال ماتيو ميسينا دينارو زعيم المافيا الإيطالية، أعلنت الشرطة الإيطالية يوم أمس على القبض على زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو، الذي ذاع صيته في جميع البلدات الإيطالية بعد ثلاثة عقود من المطاردة، حيث يبحث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن، من هو ماتيو ميسينا دينارو، لأن الكثير يهتمون بالاطلاع على أخبار زعماء المافيا وتجار الأسلحة.

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، اعتقال الهارب رقم 1 في إيطاليا، زعيم المافيا المدان ماتيو ميسينا دينارو والفار من العدالة منذ نحو 3 عقود.

مصدر الفيديو: متداول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/wufTIClqJ2 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 17, 2023

اعتقال رئيس المافيا الصقلية بعد 30 عاما



قالت الشرطة الإيطالية إن ماتيو ميسينا دينارو ، رئيس مافيا كوسا نوسترا الصقلية ، الذي كان مطلوبًا منذ عام 1993 ، قد تم اعتقاله.



بعد 30 عامًا من الهروب ، تم القبض على دينارو أثناء خضوعه لعملية جراحية في عيادة خاصة وتم نقله إلى مكان مجهول. pic.twitter.com/VMF2dq1fla — Hajjoj ayoub (@HajjojA) January 16, 2023

ماتيو ميسينا دينارو ويكيبيديا